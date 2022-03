Venemaa koondise kapten lükkas peatreener Karpini väited ümber: poliitika ei puutu asjasse

Venemaa jalgpallimeeskonna peatreener Valeri Karpin teatas täna alailiidu pressiteenistuse vahendusel, et Dzjuba eemalejäämise põhjuseks on keeruline olukord Ukrainas.

"Rääkisin Artjomiga pühapäeval telefonis ning ta kinnitas, et tahab väga koondises mängida. Ta vabandas ja palus, et teda ei kutsutaks treeninglaagrisse raske olukorra tõttu Ukrainas, kus tal on palju sugulasi," sõnas Karpin.