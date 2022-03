Klavan tuleb Eesti jalgpallikoondisele Küprosega mängudeks appi

Vigastuste tõttu jäävad koondisest eemale Taijo Teniste, Märten Kuusk ja Karl Jakob Hein.

"See ei ole meie jaoks midagi uut. Meil on alati üks-kaks mängijat puudu olnud. Muidugi teeb see haiget, sest nad on meile tähtsad mängijad. Peame sellega leppima, et neid kolme seekord meeskonnaga ei ole. See tähendab ühtlasi, et teised mängijad peavad meeskonnale rohkem andma," ütles Häberli A. Le Coq Arenal ajakirjanikele antud pressionverentsil.

Koondises on aga tagasi Ragnar Klavan, kes mängis viimati Eesti meeskonna särgis 2019. aasta 9. septembril, kui kaotasime kodus Hollandile 0:4.

"Oleme muidugi kõik väga õnnelikud, et Ragnar meid aitab. Olime juba eelmisel aastal ühenduses ja suhtlesime sel aastal uuesti. Temast on meile väga palju abi. Ta on fantastiline mängija, mida on tõestanud nii Paides kui ka loomulikult varem," rääkis Häberli.

Klavani koondisse kutsumise protsessi ja tema varasemate eemale jäämise põhjuste kohta ütles Häberli: "Seal on erinevad põhjused. Minu jaoks pole see veenmise küsimus. Ta on mees, kes teab, mida ta tahab. Oleme alati ühenduses olnud. Minu jaoks oli kogu aeg selge, et tuleb ka märtsi kogunemine. Loodan tõesti, et ta saab meid nüüd aidata. Tal on kõik hästi, ta on vormis, ta mängib [regulaarselt]. Olid väga erinevad põhjused, miks teda varem [koondises] polnud. See on minevik. Olen väga õnnelik, et ta sel kogunemisel, meie jaoks tähtsal hetkel meeskonna juures on. Tema otsus teeb mulle rõõmu."

Sõelmängudest Küprosega sõltub, millist teekonda jätkab Eesti meeste koondis UEFA Rahvuste liigas: võidu korral kindlustatakse koht C-liigas ja kaotuse korral langetakse D-liigasse.

Meeste koondis võõrustab Küprost Tallinnas A. Le Coq Arenal 24. märtsil, kui väravad avatakse kell 17.00 ja avavile kõlab kell 19.00. Vastavalt täna Eesti vabariigis kehtima hakanud reeglitele ei pea pealtvaatajad staadionile pääsemiseks koroonaviiruse tõendit esitama. Pääsmed mängule on müügil Piletilevis ja kohapeal.

Eesti koondise koosseis mängudeks Küprosega

Väravavahid