Venemaa jalgpallimeeskonna kapten keeldus Ukraina sündmuste tõttu koondisekutsest

"Olen topeltstandardite vastu. Miks räägivad kõik, et sport tuleb poliitikast lahus hoida, aga Venemaa puhul unustatakse see põhimõte täiesti ära?" kirjutas jalgpallur. "Veelkord, sõda on hirmus. Rasketel aegadel näitavad inimesed oma tõelist palet, mis võib vahel negatiivne olla. Kui palju viha ja soppa on nüüd kõikide Venemaa inimeste pihta lennanud, vahet pole, mis nende eluala ja positsioon on! Sõda saab kord läbi, aga inimsuhted jäävad alles. Ja neid pole võimalik tagasi kerida. Jätke see meelde."