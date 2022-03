Karpin: Dzjuba keeldus Ukraina sündmuste tõttu koondisekutsest

"Rääkisin Artjomiga pühapäeval telefonis ja ta kinnitas, et tahab väga koondises mängida. Ta vabandas ja palus, et teda ei kutsutaks treeninglaagrisse raske olukorra tõttu Ukrainas, kus tal on palju sugulasi," sõnas Karpin Venemaa jalgpalliliidu pressiteenistuse vahendusel.

"Leppisime kokku, et hoiame temaga ühendust ja jälgime tema esinemist koduklubis," lisas peatreener.

Peterburi Zeniidi klubi tegi seejärel avalduse, kus väitis, et Ukraina sõda ei puutu tegelikult asjasse.



"Ilmselt mõistsid koondise treenerid teda valesti. Artjom tõesti ei liitu järgmises treeninglaagris koondisega, põhjuseks on eranditult perekond – see puudutab ainult Artjomi ja tema lähedasi," teatas Zeniidi pressiteenistus Sport24-le.

Dzjuba kirjutas märtsi alguses sotsiaalmeedias, et "on igasuguse sõja vastu". Samal ajal rõhutas ta, et on "rahvuspõhise diskrimineerimise vastu" ega mõista, miks peavad praegu Venemaa sportlased kannatama.



"Olen topeltstandardite vastu. Miks räägivad kõik, et sport tuleb poliitikast lahus hoida, aga Venemaa puhul unustatakse see põhimõte täiesti ära?" kirjutas jalgpallur. "Veelkord, sõda on hirmus. Raskel ajal näitavad inimesed oma tõelist palet, mis võib vahel halb olla. Kui palju viha ja soppa on nüüd kõikide Venemaa inimeste pihta lennanud, vahet pole, mis nende eluala ja positsioon on! Sõda saab kord läbi, aga inimsuhted jäävad alles. Ja neid pole võimalik tagasi kerida. Jätke see meelde."