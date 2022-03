Vene juurtega Soome jalgpallur: Talvesõjast saadik on venelaste ja soomlaste vahele silda ehitatud ning nüüd alustame jälle nullist

Poznani Wartas mängivat Ivanovi puudutab sõda otseselt, sest tema onu ja nende perekond elavad Harkivis, ning Poola on vastu võtnud kõige rohkem Ukraina põgenikke. BBC andmetel on Ukraina 2,8 miljonist sõjapõgenikust lausa 1,7 miljonit Poolas.

Ivanovi kodulinnas Poznanis lehvivad Ukraina lipud üle linna. Kui jalgpallur eelmisel teisipäeval oma tüdruksõpra Varssavisse saatis, seisis ta esimest korda silmitsi sõja “näoga”. Rongijaam oli täis Ukraina pagulasi, kellest peaaegu kõik olid naised ja lapsed.

"Kurb tunne oli seda vaadata. Olin halvasti maganud ja kui sõbranna tuli koju saata, võttis lein tunnetes võimust. Paljud need inimesed ei tea, kuhu nad lähevad. Teadmatus nende saatusest on ehk kõige kurvem," rääkis 27-aastane Ivanov Ilta-Sanomatele. "Ma poleks kunagi ette kujutanud, et pean oma eluajal olema tunnistajaks nii lähedal toimuvale sõjale."

Ivanov tunnistas, et tal on Soomes palju venekeelseid sõpru, keda koheldakse nüüd Ukraina sündmuste tõttu Soomes halvasti.

"Minu hea sõber - Soomes elav venelane - ütles, et oli oma lapsega ujulas käinud ja kui nad vene keeles rääkisid, oli neile halvasti öeldud. Väike poiss alles hiljuti õppis vene keeles rääkima," sõnas Ivanov.

Jalgpallur lisas, et teda tegelikult ei üllata soomlaste vaenulikkus venelaste suhtes. "Rääkisime just ühe lähedasega, et venelaste ja soomlaste vahele on Talvesõjast saadik silda ehitatud ja nüüd alustame jälle nullist."

"Osad inimesed juba räägivad, et tahavad Soomest ära kolida. See on mind kõige enam mõtlema pannud. Täiskasvanud inimesed peaksid mõistma, et see [Ukraina sõda] pole Soomes elavate venelaste süü. Nad kannatavad nagu kõik teised, kui mitte rohkem. Paljudel inimestel on häbi, et Venemaa on seda alustanud," ütles Ivanov.

"Tundub, et kontroll olukorra üle võib käest ära minna. Minu suurim mure on see, et Soomes ei hakataks kiusama venekeelseid või venelasi," lisas jalgpallur.