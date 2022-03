Ukraina tipplaskesuusataja haaras relva ja läks rindele

"Minu auks on maailmas korduvalt heisatud Ukraina lipp. Nüüd on aeg seda kaitsta ja laskesuusatamise püss kuulipilduja vastu vahetada. Kogu maailm on kollaseks ja siniseks värvitud. Meie lipust on saanud vabaduse ja iseseisvuse sümbol. Ukraina on praegu rahu ja sõja vaheliseks piiriks,” rääkis ukrainlanna videopostituses.