TÄNA OTSEBLOGI | Kes pääseb edasi meistrite liiga põnevuspaarist Manchester United vs Madridi Atletico?

Unitedi peatreener Ralf Rangnick avaldas lootust, et laupäeval Tottenhami vastu kübaratriki teinud Cristiano Ronaldo suudab nelja päeva jooksul pidada kaks tippmängu. "Ma ei muretse selle pärast, et kas ta suudab taastuda. Ta hoolitseb enda eest. Ta teab, mis on vaja teha," lausus juhendaja.

"Küsimus pole ainult Cristianos, küsimus on terves meeskonnas. Meie jaoks on väga tähtis värav lüüa. Atletico on meeskond, mis ei muretse, kui pall on vastaste käes. Kui vähegi võimalik, tuleks meil oma värav puutumatuna hoida," arutles Rangnick.