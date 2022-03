La Liga liidrid Real Madrid ja Barcelona astuvad omavahel vastamisi juba sel nädalal

Viimases viies liiga mängus on Barcelona näidanud end tugevalt ning neist neli võitnud. Ainus kaotus ongi senini tulnud Real Madridi vastu, kus lõputulemuseks jäi 2 – 1. Hetkel on Barcelona eest teinud nähtavat tööd vanameister Jordi Alba, kes ühele väravale lisaks on andud seitse resultatiivset söötu. Kaitseliinidel on müüriks olnud jalgpallilegend Gerard Pique. Ründes tegutseb efektiivselt eelmisel aastal Barcelonaga liitunud Memphis Depay, kes on sel hooajal löönud kümme väravat. Mees on La Liga järjestuses paremuselt üheksas mängija.

Barcelona mängus Real Madridiga peetakse hetkel favoriidiks Real Madridi. Tundub, et tiimil on hoog sees ning senine koosseis on näidanud tugevat vormi. Spordiennustusportaali OlyBet statistika pakub suuremat võiduvõimalust Real Madridile koefitsiendiga 2.09, seda Barcelona 3,35 vastu.

Real Madridil on tänavu Hispaania esiliigas läinud tõesti hästi. Viimasest viiest mängust on pealinna meeskond võidu koju toonud neljal korral. Mäng Villareali vastu jäi 0 – 0 viiki. Madridi särgis teeb tõhusat tööd noor Brasiilia mängumees Vincius Junior, kes on kokku löönud 13 väravat ja jaganud 6 resultatiivset söötu. Head kaitsetööd näitab Casemiro, mees on katkestanud mitmeid ohtlikke rünnakuid. Lisaks on hea tiimitööga silma jäänud vanameister Karim Benzema, kes on kokku jaganud 11 resultatiivset söötu. Mängule on aidanud kaasa keskmängija Luka Modrić, kes on löönud kokku kaks väravat ja andnud seitse resultatiivset söötu.

Lisaks üllatas Real Madrid hiljuti kõiki jalgpallifänne. Meeskond võttis sõna otseses mõttes saatuse oma kätte, tuli mängus PSGga välja kaotusseisust ning võitis lõpuks kaheksandikfinaali 3 – 2. Mängu kangelaseks krooniti Karim Benzema, kes lõi lisaks kübaratrikile ka võiduvärava.