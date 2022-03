Üllatuskaotuse saanud Daniil Medvedev peab esireketi koha loovutama

Uuel nädalal tõuseb tagasi esinumbriks serblane Novak Djokovic , keda Indian Wellsile ei lubatud, sest ta on koroonaviiruse vastu vaktsineerimata.

"Ma ei ole üldiselt väga poliitiline," ütles prantslane. "Olen oma naisele toeks. Tema riigis on kurvad sündmused. Püüan anda endast maksimumi, et teda kõiges toetada, kuid täna olime siin mängimas. Olen lihtsalt õnnelik, et võitsin oma matši."