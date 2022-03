Lewis Hamilton muudab oma perekonnanime

"Olen oma perekonnanime Hamiltoni üle väga uhke. Tegelikult ei pruugi keegi teist teada, et mu ema perekonnanimi on Larbalestier," ütles Hamilton Dubais, vahendab Mirror.

"Ma ei saa päris hästi aru ideest, et naised kaotavad abielludes oma (pere)nime. Tahan, et tema nimi jätkaks Hamiltoni nimega," lisas Mercedese vormelipiloot.

Siiski ütles Hamilton, et ta ei usu, et uus nimi on kasutusel juba eeloleval nädalavahetusel sõidetaval Bahreini avaetapil. Küll kinnitas ta aga, et plaan on juba töös.