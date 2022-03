ROKi endine turundusdirektor: Putinil on raske venelastele selgitada, miks nende sportlasi karistatakse

Venemaa invasioon Ukrainasse algas vaid paar päeva pärast Pekingi taliolümpiamängude lõppu, täpselt nagu Krimmi vallutamine pärast 2014. aasta Sotši talimänge.

ROK soovitas Ukraina sõja puhkemise järel kõigil rahvusvahelistel spordiorganisatsioonidel Venemaa ja Valgevene sportlased oma võistlustelt eemaldada.

"Arvan, et see on ROK-i karmim sanktsioon pärast seda, kui Lõuna-Aafrika Vabariiki karistati 1960ndatel aastatel apartheidipoliitika tõttu," sõnas Payne intervjuus CNN-ile.

Payne usub, et spordil on erakordselt head võimalused tungida läbi Venemaa režiimi propagandamüüri.

"President Vladimir Putin on olnud kirglik spordi vastu ja kasutanud seda Venemaa positsiooni rõhutamiseks, andes venelastele tagasi uhkusetunde nende edu üle maailma spordiareenidel," räägib Payne. "Ja Venemaa meedia kontrollimisest ei piisa, et venelastele adekvaatselt selgitada, miks nende sportlasi nüüd karistatakse."

ROK jättis Putini ilma ka olümpiaordenist, mis talle on eraldatud. Payne usub, et selle tähendus oli presidendile kõigest sümboolne.

"Teda [Putinit] see vaevalt huvitab. Kuid kindlasti huvitab teda see, kui venelased hakkavad küsima, et mis toimub, miks meie riigi sportlased ei saa võistelda," lisas Payne.