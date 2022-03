Tartu Ülikool palkas noore Ukraina korvpalluri. "Loodame, et tema pere tunneb ennast Tartus koduselt"

Tartu Ülikooli klubi korvpalli spordidirektori Janar Taltsi sõnul haarati võimalusest noort ukrainlast aidata. „Otseselt me ei olnud enam täiendava mängija otsingutel, aga kui tekkis võimalus kuidagigi praeguses olukorras reaalselt abiks olla, siis haarasime sellest kinni ja tervitame Oleksandrit hea meelega oma meeskonnas. Tegemist on noore mängumehega, kes sobib meie kontseptsiooniga väga hästi. Võtsin ühendust paari toetajaga, kes mõttega väga kiiresti kaasa tulid ja suured tänud neile selle eest. Loodame, et Oleksandr ja tema pere tunneb ennast Tartus nii koduselt kui võimalik ja kõige selle juures saab ta ka oma korvpallurikarjääri jätkata,“ sõnas Talts.