Oliver Venno võitis Kataris järjekordse tiitli

Belgias tehti algust play-offidega. Play-offide kvalifikatsiooniringi avamängus said Märt Tammearu ja Roeselare Knack 3:0 (25:16, 25:16, 25:17) jagu Waremmest. Tammearu sekkus korra servima ja skoori ei teinud.

Renet Vankeri ja Henri Treiali tööandja Maaseiki Greenyard sai 3:2 (19:25, 25:16, 25:16, 23:25, 15:12) võidu Genti üle. Treial tõi 11 punkti (+11), Vanker tõi lisaks mängu juhtimisele ka 3 punkti (+2). Tabelis on Roeselare 3 silmaga esimene ja Maaseik 2 punktiga teine.

Soomes lõppes nii meestel kui naiste põhiturniir. Silvia Pertensi tööandja LiigaPloki jaoks lõppes hooaeg juba üle-eelmise nädalaga, sest liigas saadi 9. koht, mis tähendas, et play-offi ei jõutud, ent väljalangemismängudest pääseti. Meestest käisid eelmisel nädalal platsil nii Kristo Kollo kui Andrus Raadik . Kollo ja Akaa-Volley alistasid põhihooaja viimases mängus 3:2 (25/16 25/18 29/31 16/25 16/14) Karelia Hurmose. Eestlasest nurgaründaja tegi hea esituse, olles 20 punktiga (+8) resultatiivseim. Raadik tõi esmalt Raisio Loimu vastu 3:0 (25/18 25/23 25/13) võidumängus 12 punkti (+4) ning seejärel saadi Raadikuta 3:0 (25/18 27/25 25/23) jagu Team Lakkapääst. Põhiturniiri lõpetas Savo 72 punktiga esikohal, Akaa tuli 62 punktiga teiseks. Veerandfinaalis läheb Savo vastamisi Vantaa Ducksiga ja Akaa mängib Raisio Loimuga. Veerandfinaalid algavad 16. märtsil.

Prantsusmaa naiste meistriliigas olid võidukad mõlemad Eesti võrkpallurid. Liis Kullerkann ja Pays d’Aix Venelles olid 3:2 (30/28 22/25 19/25 25/21 15/10) üle Mulhouse´ist. Kullerkann tõi osalise mänguajaga 2 punkti (+2). Polina Bratuhhina-Pitou aitas Terville´i Florange´i 3:0 (25/22 28/26 25/20) võiduni Nantesi vastu. Bratuhhina-Pitou panustas ühe geimiga 1 punkti (-1). Tabelis on Terville 43 silmaga neljas ja Venelles 40 punktiga kuues. Nette Peit ja Quimper Volley 29 said Prantsusmaa esiliiga väljalangemismängudel 3:1 (22:25, 25:14, 27:25, 25:20) võidu Vitrollesi naiskonna vastu ja on tabelis 23 punktiga kolmandad.