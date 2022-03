Venemaa iluuisutäht lõpetas karjääri 17-aastaselt

"Rääkisime arstidega pikalt, koostasime üksikasjaliku raviplaani koos koormustega. Treenisime selle skeemi järgi, aga tundsin, et jalg valutab isegi süstidega. Ei saanud üldse ümber pöörata. Puhkasin ja hakkasin oma jalga aktiivselt ravima, kuid mingil hetkel ütlesid arstid juba otse, et peaksime spordiga hüvasti jätma," rääkis Tarakanova Match TV-le.

Venelanna märkis, et igatseb endiselt sporti ega suutnud pikka aega leppida sellega, et tema sportlaskarjäär on läbi.



Tarakanova võitis juunioride ISU Grand Prix`l seitse medalit. Hooajal 2015/16 võitis ta Venemaa noorte meistritiitli tänavu olümpiavõitjaks tulnud Anna Štšerbakova ja OM-hõbeda saanud Aleksandra Trusova ees.