Selgusid Eesti noorte meistrid suusahüpetes ja kahevõistluses ning noorte karikasarja hooaja parimad

“Noorte karikasarjaga hooajal 2021/2022 võib väga rahule jääda. Kõik etapid, mida kevadel planeerisime, said ka tehtud - ei jäänud midagi lumepuuduse taha ega kimbutanud piirangud. Samuti on hea meel muudatuse üle, mille alusel said kõik võistelda oma vanuserühmades olenemata hüppemäest. Suur tänu kõigile treeneritele, kes igapäevaselt panustavad noorte arengusse, mis võistlustel alati silma paistab. Lisaks suured tänud lastevanematele, kes aktiivselt etappidel kaasa elamas käivad ja jooksvaid küsimusi kohapeal aitavad lahendada. Kindlasti oli see viimaste aastate parim hooaeg ilmaolude, aga ka õnnestumise osas,” ütles võistluste juhataja ja peakorraldaja Karl Mustjõgi.