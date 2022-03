Venemaad esindanud endine Ukraina hokitäht Kiievist: "Me võidame kindlasti, aga mis hinnaga?"

"Nad räägivad, et sihivad ainult sõjaväeobjekte, aga ma sõitsin ringi ja nägin neid hooneid. Ma kuulsin kõike. Kaks raketti lendasid mu pea kohalt üle," kirjeldas Žitnik olukorda Ukraina pealinnas, mida Vene väed üritavad ümber piirata, vahendab The Athleticu uudist Iltalehti .

Žitniku sõnul on kogu olukord absurdne. "Keegi ei arvanud, et selline asi päris elus võiks juhtuda. Eriti 21. sajandil ja keset Euroopat. Ning see pole enam ühe-kahe päevane sõjaline operatsioon. See on sõda," ütles ta.