Chris Evert tunneb Vene, Valgevene ja Ukraina mängijatele kaasa: nende elus on nii palju tähtsamat käsil kui tennis

"Tunnen kaasa kõigile mängijatele, kes sellest piirkonnast pärit on ja kellel on seal perekonna juured, olgu nad siis Venemaalt, Ukrainast või Valgevenest," rääkis Evert Eurospordile.

"See peab olema nendele mängijatele suur koorem mööda võistlusi kaasas kanda. Et tipptasemel konkureerida, pead sa tavaliselt keskenduma enda tennisele, kuid antud juhul pole see võimalik. Seega me peame suhtuma mõistvalt neisse mängijatesse, kes hetkel ei mängi nii hästi, kui nad harjunud on. Nende elus on nii palju tähtsamaid asju käsil kui tennisemäng."