VIDEO | Legendaarse Soome hokimehe särk tõmmati Minnesotas lae alla

Eelmisel aastal karjääri lõpetanud Koivust sai esimene Wildi mängija, kellele selline au on osaks saanud. Ta mängis NHL-is 16 hooaega, oma 1035 põhihooaja mängust 1028 kandis ta just seda särki.

"Särgi külmutamine on suurim austusavaldus, mida ma ei suuda kirjeldada inglise ega soome keeles. Olen tänulik ja õnnelik, et ma olen saanud siin nii kaua mängida. Olla esimene alaline kapten klubis on suur au. Võtsin seda tiitlit tõsiselt, vahest isegi liiga tõsiselt," rääkis Koivu.