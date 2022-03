Vene portaal: KHL-i hokiklubid sunnitakse kodumängudel tegema sõjapropagandat

"Me elame keerulisel ajal. Palume teil panustada sellesse kampaaniasse ning toetada armeed koos fännidega," seisab klubidele saadetud sõnumis.

Sõna "palume" on siin muidugi tinglik. Propaganda tegemine on klubidele kohustuslik ning sellest tuleb alaliidule ette kanda. Sports.ru ajakirjaniku Stanislav Gridasovi sõnul on kirjaga kaasas erinevad kampaaniamaterialid ning tagasiside vorm, vahendab Ilta-Sanomat.