Avo Keel võttis vastu uue katsumuse ja pürib ka Eesti rahvusnaiskonna peatreeneriks

59-aastane Avo Keel tunnistab, et tunneb elevust. Esimest korda oma treenerikarjääris läheb ta leiba teenima välisklubisse ja samuti esimest korda hakkab ta tööle naisvõrkpalluritega. Keelest saab järgmisel hooajal Rovaniemis asuva WoVo peatreener ehk ta naaseb pärast 23-aastast pausi linna, kus teenis mängijana välja legendi staatuse.

„Asi käis väga kiiresti,” ütles viimased kaheksa hooaega Pärnu meeskonda juhendanud Keel selle kohta, et pikalt ta ei mõelnud. „Kogu pakett tundus väga sobivat, raske oli ära öelda. Tundsin meeldivat närvikõdi. Päris kannapööre naiste juhendamine pole, see oleks 180 kraadi, aga ütleme, et nii 90–100-kraadine suunamuutus on see küll.”