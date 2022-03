DELFI VIDEO | Võiduvärava löönud Vassiljev: ega Paide pole ka mingi nõrk võistkond

"Sain Daniil Kuraksinilt palli ja ühega võtsin, teisega lõin. Arvatavast mitte kolmandaga, enam ei mäletagi. Aga läks täpselt alla nurka, mis on siin väljakul tähtis," kommenteeris Vassiljev oma 91. minutil löödud väravat.

"Võiks öelda, et ega Paide ei ole ka mingi nõrk võistkond. Kodus nad tahtsid viigiväravat otsida ja võibolla jäime natuke surve alla. Kahjuks sündis see värav, kuigi meil olid ka omad võimalused teise löömiseks," andis Vassiljev mõista, et täna midagi kergelt ei tulnud.