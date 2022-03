FOTOD | Kas finalistid on juba selged? Bigbank võitis taas, kuid pidi üle elama kerge ehmatuse

"Mitte üks mees, vaid julgelt pool võistkonda lasi kolmanda geimi eduseisus jala sirgu," noomis Bigbanki peatreener Alar Rikberg hoolealuseid. "Kui mäng pole läbi, ei tohi lõpetada mängimist ega suhtuda mängu üleolevalt. Et me niikuinii võidame ja võtame. Kui Selveril oli järjest õnnestumisi, mingi hetk ka õnne, mingi hetk veel ka kohtunike toetust.. ja mis siis juhtub? Kui ülikindlast eduseisust on alles 2-3 punkti, siis veel on meestel enesekindlust, aga paari puudutuse puhul näed, kuidas tehniliselt ollakse nii ebakorrektne, käed värisevad sellistel kogenud meestel. See ongi täpselt see ohu koht, kus lastes vastase nii raskest seisust mängu tagasi, võibki asi lappesse minna. Täna oli see väga lähedal."

Andres Toobal oli kohtumise järel rahul, et hoolealused võitlesid lõpuni. "Meie jaoks on tähtis see, et me iga punkti eest võitleme. Ei tasu mõelda, et peame võitma mängu või geimi. Kui võitleme iga punkti eest, siis võib ka loota, et geimi lõpuks ongi meil see 25 punkti. Täna oli hea näide, kuidas on sealt kaugelt tagant tulla võideldes välja," sõnas Toobal.