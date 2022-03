Viimases vahetuses kuus kohta langenud Johanna Talihärm: olin nii läbi, et pilt läks tiirus eest

Sprindidistantsil tähendanuks kolm möödalasku halba sooritust, kuid mees-mehe vastu võitluses pole see päris nii. „Vaadates seda, et meie vahetuses laskis puhtalt vaid Bulgaaria, siis… pealelaskmise ajal oli tuulevaikus, võistluse ajal puhus aga tuul,“ lisas ta.

Otepääl oma esimese ja ainsa stardi teinud Siimer tunnistas, et hommikusöögil läks alla ainult puder. Tavapärast lisaks võetavad võileib ja muna jäid seekord puutumata. „Kerge ärevus oli sees, aga mitte väga erilist. Magada sain normaalselt, see oli hea,“ märkis ta.

Kolmandas vahetuses sõitnud Susan Külm tõstis Eesti 7. kohale. Lamades tiirus suutis ta eksimusi vältida, kuid püsti lastes kasutas ta kahte varupadrunit. „Teise tiiruga ei jää rahule. Arvasin, et sain viimase lasu pihta ja jõudsin juba relva ära võtta. Siis nägin, et läks mööda, see lõi jalgadesse kerge värina sisse,“ selgitas ta.

„Täna oli lumi pehme ja see minu sõber, pole kunagi olnud. Kokkuvõttes midagi hullu ei ole, täna on tunduvalt parem tuju kui pärast sprinti.“ Viimases vahetuses sõitis tänavu terviseprobleemide tõttu raskustes olnud Johanna Talihärm . Ta kasutas ära viis varupadrunit, kuid trahviringi suutis vältida. Suusasõidus oli tal aga raskusi ning Eesti langes lõpuks 13. kohale.

„Olin nii läbi, et pilt läks teises tiirus eest ära, nii on raske märke maha saada,“ tõdes ta. „Sain kohe aru, et jalad on täna ülirasked ja enesetunne ei luba midagi. Pingutasin kõvasti, aga küsimus polnud selles, et kas saan kiiremini, vaid selles, kas üldse saan finišisse.“