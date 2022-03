Pealtvaataja solvas mängu ajal Naomi Osakat, pisaratega võidelnud tennisetäht langes konkurentsist

Kohtumise ajal pisaratega võidelnud Osaka tunnistas mängu järel, et solvang häiris teda väga. "Mind on varemgi solvatud ja siis pole see mind häirinud. Kuid siin... Olen vaadanud videosid, kuidas Venus ja Serena Williamsit on siin solvatud. Kui te pole seda varem näinud, peaksite vaatama," viitas Osaka 2001. aasta Indian Wellsi turniirile, kus õdedest tennisetähti võistlusel solvati. Ameeriklannad boikoteerisid järgmised 14 aastat Indian Wellsi võistlust.