Uus reaalsus või mõttemängud? Lewis Hamilton ei usu, et Mercedes suudab praeguse masinaga võitude eest heidelda

"Ma ei usu, et oleme hetkel võidukonkurentsis. Loomulikult saame järgmisel nädalal palju parema ülevaate kiirusest, aga arvan, et inimesed võivad üllatuda," vahendas F1 sarja koduleht Hamiltoni sõnu. "Inimesed räägivad, et me teeme iseennast maha, aga sel aastal on asjad teisiti."

"Me pole hetkel kiireimad. Mulle tundub, et Ferrari on hetkel kiireim, seejärel tuleb Red Bull ja siis meie või McLaren. Tipus me aga hetkel pole," jätkas Hamilton. Ka mullu tundus Mercedesel hooajaeelsel testil olevat vormeliga tõsiseid probleeme, kuid hooaja avaetapi Bahreinis võitis ikkagi Hamilton. "Praegu tundub olukord hoopis teistsugune kui 2021. aastal. Arvan, et seekord on meil palju suuremad väljakutsed ees ja nendest jagu saamine võtab kauem aega."

Ka Hamiltoni uus tiimikaaslane George Russell rääkis, et parimas seisus tundub olevat Ferrari. Legendaarse tiimi sõitja Carlos Sainz juunior jäi Mercedese osas skeptiliseks. "Minu arvates on see tüüpiline Mercedese ja George'i jutt. Nad haibivad konkurendid üles ja siis esimesel etapil pühivad kõik eest," vahendas Autosport hispaanlase sõnu.

Hooaja avaetapp peetakse Bahreinis Sakhiri ringrajal 20. märtsil.

Bahreini viimase testipäeva parimad ajad: