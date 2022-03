VIDEO | Koroonast taastunud Kotsar naases platsile, Jõesaare koduklubi kaotas lisaajal viimase sekundi viskest

Kaotuse said ka Jõesaar ja Bayreuth, kui võõrsil jäädi Göttingenile lisaajal alla 91:92 (17:31, 26:18, 20:18, 18:14, 10:11). Göttingenile tõi võidu Kamar Baldwin, kes tabas lisaaja viimasel sekundil otsustava kahese.

Hamburg ja Bayreuth asuvad Bundesligas play-offi joone all. Hamburg (12-11) on üheksas, Bayreuth (11-13) on kümnes.