Eesti Fed Cupi naiskond peab aprillis Kontaveitita hakkama saama

Indian Wellsi WTA 1000 turniiril neljandana asetatud ja avaringis vaba olnud Kontaveit alistas teises ringis slovakitari Kristina Kucova 6:4, 6:1, olles avasetis jäänud servimurdega 2:3 kaotusseisu, kuid raskest seisust edukalt välja tulnud.

"Alustasin väga hästi, aga hakkasin siis natuke kiirustama, üritades natuke kiirelt punkte ära lõpetada. Kui murdega taha jäin, siis tundsin, et mul on vaja punkte rohkem läbi mängida. See toimis ilusti ja sellest hetkest alates mängisin küllaltki puhta mängu," kommenteeris Kontaveit oma tänast esitust.