Chelsea jalgpalliklubi tahab osta endine Liverpooli juhatuse esimees

Pärast oligarh Roman Abramovitši varade külmutamist Suurbritannia valitsuse poolt on Chelseal uue omaniku leidmisega tuli takus, sest hetkel ei tohi klubi soetada uusi mängijaid ega pikendada olemasolevaid lepinguid, samuti olid nad sunnitud sel nädalal kinni panema fännipoe ning lõpetama üksikpiletite müügi.

Briti valitsuse sanktsioonid tegid Abramovitšil klubi müümise võimatuks, kuid Vene-juudi päritolu ärimehel õnnestus valitsusega jõuda kokkuleppele, et müügiprotsess võib jätkuda, ainult et tema ise ei näe sellest, mille eest ta 2003. aastal 140 miljonit naelsterlingit välja käis, enam pennigi.

Daily Maili teatel on mitmed potentsiaalsed ostjad valmis klubi ära ostma rohkem kui 2 miljardi naelsterlingiga.

Üks neist on eluaegne Chelsea fänn, aga 2010. aastal Liverpooli juhatuse esimehe kohal olnud Sir Martin Broughton (74), kes on International Airlines Groupi (IAG) aseesimees.

Broughton orkestreeris ise 2010. aastal Liverpooli müüki selle praegusele omanikule Fenway Sports Groupile, päästes klubi allakäigust ameeriklaste Tom Hicksi ja George Gilletti käe all.

Väidetavalt on Broughtonil tules mitu rauda korraga. Ühest otsast on ta valmis kampa lööma pesapallimeeskonna Los Angeles Dodgersi omaniku Todd Boehlyga, ärgitades samal ajal tehingule ka NBA klubi Philadelphia 76ersi toetajat Josh Harrist. Ühtlasi üritab ta leida toetajaid, et ka ise pakkumine teha. Otsustamise tähtaeg kukub Briti meedia teatel järgmisel nädalal.