Endine naiste poksi maailmameister üritab tagasitulekut mehena

World Boxing News kirjutas 2017. aastal, et Gol on pooleli soovahetusprotsess, kuid ta on otsustanud 30-aastaselt karjäärile joone alla tõmmata.

Nüüd on 34-aastane Go (sünninimega Megumi Hashimoto) Japaani poksiliidule teada andnud, et tahab võistlustulle naasta mehena, kui vastavad alaliidud talle selleks loa annavad.

Karjääri lõpetades oli Go kukk-kaalus, kuid pole teada, millises kaalukategoorias ta tagasi tahab tulla.

WBC president Mauricio Sulaiman ütles 2017. aastal, kui Go kindad varna oli riputanud, et tema jaapanlasele pärast soovahetust ringi tagasi tulekuks rohelist tuld ei annaks. Tänasel päeval pole tema seisukoht teada.

"See on väga delikaatne olukord ning seda tuleb teha ettevaatlikult. Mitmed meditsiinilised uuringud on tõestanud mehe ja naise keha erinevusi kolju ja kaelalülide osas. Naised on peapõrutustele umbes 80% vastuvõtlikumad kui mehed ning kõik selle sümptomid on neil palju ohtlikumad," ütles Sulaiman viis aastat tagasi.

"Need on faktid, mida WBC arvestab kahe tähtsa reegli puhul. Naistel on kolmeminutiliste raundide asemel kaheminutilised raundid ning pikemate matšide puhul ei võitle naised kunagi üle kümne raundi (meeste pikimad matšid on 12 raundi - toim)."

"Siin kehtib dramaatiline võrrand: dehüdratsioon + väsimus + tugev löök = suur peapõrutuse risk. Mida pikemad raundid ja mida rohkem neid on, seda suurem on väsimus ja dehüdratsioon. Seda arvesse võttes ei näe ma varianti, et WBC võiks lasta endisel naisel tavareeglitega mehe vastu võidelda."

"Maailma Poksi Nõukogu (WBC) arutab seda teemat ning kuniks puudub meditsiinile luba, ei saa WBC lubada Shindo Gol mehe vastu võidelda," lisas Sulaiman.