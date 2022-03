KUULA | Mis legend, kõigest viis tiitlit 26 aastaga! Kullamäe Moskva liftis ning oksjon Ukraina toetuseks

Venemaa klubide kõrvaldamine Euroliigast pöörab tabeliseisu mõnede klubide osas täiesti kiiva. Osad klubid, mis varem olid joone all on ühtäkki play-offi tiimid ja vastupidi. Sander Raieste suurpärane esitus tiitlikaitsja Istanbuli Anadolu Efesi vastu. Kuidas on võimalik, et Shane Larkin jäi Euroliiga mängus nullile?