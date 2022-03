Karmi unistuse täitumine: Joel Juht liigub keerulise ultramaratoni finiši suunas

Täna hommikuks oli ta läbinud üle 400 kilomeetri ning suure tõenäosusega peaks ta finišisse jõudma sel pühapäeval. Kokku 500-kilomeetrise distantsi läbimine on olnud Juhi pikaaegne eesmärk alates 2019. aastast. Siis osales ta esmakordselt sama võistluse sündmusel Yukon Arctic Ultral Põhja-Kanadas, kus pidi jooksu ootamatult katkestama. Viimased aastad on ta treeninud uuesti oma eesmärgi ületamise suunas.

Montane Lapland Arctic Ultra leiab aset mootorsaanidega sisse aetud rajalõikudel Rootsis, Lapimaal. Ultramaratonile anti start 6. märtsi hommikul väikses linnas Överkalix, kus on ka lõpetajate finiš. Osaleda sai kahel distantsil: lühemal 185-kilomeetrisel ja täispikal 500-kilomeetrisel. Keerulistes ilmaoludes tuleb osalejatel rajal rindu pista suurte temperatuuri kõikumiste, metsiku ja keerulise rajaga ning ületada omal käel jõgesid ja järvi. Kuigi rada on ametlikult märgistatud, siis värske lumega ja suure tuulega võib olla seda raske leida. Osa võistlejaid läbib raja mägirattaga, teised xs skis suuskadel ja kolmandad jalgsi.

Laupäevaks on esimene mägirattal võistleja 500 kilomeetri finiši ületanud. Joel Juht on ainsa eestlasena jooksjastest hetkel neljandal kohal. Korraldajate sõnul keskendub suur hulk osalejaid pigem finišisse jõudmisele, mitte konkreetsele kohale. Siiani on probleeme esinenud villide ja märgade jalgadega, ilm on olnud liiga soe ja rada liiga pehme.

Joel Juht tunneb ennast hetkel hästi, aga valusad jalad annavad tunda ja raja olud on keerulised. Reedel jagas ta sotsiaalmeedia vahendusel, et kelk, millega ta veab toitu ja varustust, ei püsi hästi rajal ja teeb liikumise raskeks. Ta on saanud magada, aga keskmiselt 5 tundi ning mõnel juhul tuleb und nautida värskes looduses telgis ja magamiskotis. ”Lumi on vesine ja kõva ning peksab jalgu, eks pisidetaile on veel palju, mis olukorda võimendavad. Esikolmikut proovin kätte saada, aga see pole lihtne ülesanne,” kinnitas ta.