Kanada imemees võitis paraolümpial juba 16. kuldmedali ja kordas rekordit

"Ma olen endiselt konkurentsivõimeline, ent minu jõud hakkab raugema," sõnas kanadalane pärast triumfi. Ta kinnitas, et järgmisel paraolümpial ta enam starti ei tule.

"Läheb järjest raskemaks. Halle juukseid on palju rohkem ja erinevaid valusid on märksa enam. Ma arvan, et kui ma jõuan nelja aasta pärast siia tagasi ja proovin võistelda, siis vajan selleks jalutuskeppe," lisas McKeever lõbusalt.