Profipoksija suri matši ajal saadud vigastustesse. Järelehüüde tegi ka Lennox Lewis

35-aastane Tito kaotas 27. veebruaril oma kaasmaalasele James Mokogintile seitsmendas raundis nokaudiga ning langes matši järel koomasse. Hero viidi koheselt haiglasse, kus ta veetis mitu päeva koomas. Arstid paraku tema elu enam päästa ei suutnud.

Poksijast jäid maha abikaasa ning kaks tütart (5- ja 13-aastased).

Poksimaailm on Herole traagilise sündmuse järel austust avaldanud. Teiste seas tegi järelehüüde olümpiavõitja ja endine raskekaalu maailmameister Lennox Lewis.

"Iga kord, kui võitleja astub ringi, teeb ta seda teadmisega, et see võib olla tema viimane kord. Poksivennaskond on kaotanud veel ühe liikme. Puhka armastuses Hero “Lõvi” Tito," kirjutas Lewis.



Endine keskkaalu meister Cornelius “K9” Bundrage meenutas Herot Instagramis suurejoonelise pildiga.