Andy Murray jõudis Indian Wellsis uhke tähiseni

Murray, kes alistas turniiri avaringis jaapanlase Taro Danieli (ATP 106.) 1:6, 6:2, 6:4, on nüüd neljas tegevmängija, kelle arvel on 700 võitu.

Üldse on ATP Touril sellise tähiseni jõudnud 18 meest. Tegevmängijatest on sama suutnud šveitslane Roger Federer (1251 võitu), hispaanlane Rafael Nadal (1043) ja serblane Novak Djokovic (991). Kõigi aegade rekordiomanik on USA legend Jimmy Connors 1274 võiduga.