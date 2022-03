Gregg Popovich tegi NBA-s ajalugu

Rekord sündis Spursi 104.102 võidumängus Utah Jazzi üle. 73-aastase Popovichi arvel on nüüd 1336 võitu.

"See on tunnustus paljudele inimestele," ütles Popovich pärast mängu. "Midagi sellist ei kuulu ühele inimesele. Me kõik jagame seda rekordit."