OTSEBLOGI | Otepää laskesuusatamise MK-etapil peetakse ühisstardist sõidud. Kes võidab meestest?

Kell 14 algab meeste 15 km ühisstart, kus läheb MK-sarja üldliidrina rajale neljapäevase sprindi võitnud prantslane Quentin Fillon Maillet . Tema edu lähima jälitaja, koondisekaaslase Emilien Jacquelini ees on juba 225 punkti.

Naiste 12,5 km ühistart algab kell 16.15. Naistest on sarja liider norralanna Marte Olsbu Röiseland, kelle edu rootslanna Elvira Öbergi ees on 94 punkti.