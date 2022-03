Otepääl esimest korda MK-poodiumile tõusnud Vanessa Voigti tervitab finišis alati kaksikvend

Esimest korda maailmakarikasarjas poodiumile pääsenud Voigt sõnas, et ei uskunud algselt, et sel hooajal poodiumile jõuab. “Tean, et olen lasketiirus edukas, kuid samas teadsin, et pean veel oma sõiduaega ja laskekiirust parandama. Ma tõesti ei oodanud seda medalit,” kirjeldas ta ning lisas, et on teise koha üle väga õnnelik.