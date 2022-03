Taheti nii kangesti, aga... Möödalasud, "naiste mured", pehmed lihased ja müstiline haigus nurjasid Eesti naiste sooritused Otepääl

Tuuli Tomingal oli ajakirjanike ette tulles pisarad silmas, ta elas juhtunut kõvasti üle. Johanna Talihärm oli täna parima eestlannana 46., Regina Oja 54., Susan Külm 57. ja Tomingas 59. Kokkuvõttes ei midagi katastroofilist (kõik oleksid pääsenud jälitussõitu, kuid Otepääl pole seda kavas), lihtsalt sportlased ise oleksid hirmsasti soovinud just Otepääl teha ühe hooaja parima etteaste. Paraku hakkas juhtuma...

...Regina Oja sai juba hommikul aru, et kauaoodatud võistluspäev on teatud põhjusel ebasobiv.

„Nagu naistel ikka on kord kuus teatud protsessid, siis täna hommikul avastasin selle, mõtlesin, et naljaks, tüüpiline. Kohe soojendusel sain aru, et peab kogu protsessi ümber mängima. Lihtsalt pole energiat kehas. Ilmselgelt kulub teise protsesside läbimiseks,” avaldas Oja tausta.