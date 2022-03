Vene suusatäht oli treeneri avaldusest šokeeritud: sellised sõnad teevad igale tüdrukule haiget

"Olümpial ellujäämiseks peab ta kaaluma 62–63 kilo. Tal on natuke lisa, kuid see pole rasv, vaid pigem lihasmass. Sellest on raske lahti saada," rääkis Borodavko toona.

Venelanna lisas, et on olnud kiirem kui paljud tema “saledamad” konkurendid. "Muidugi on alati soov olla parem, ilusam ja saledam. Pole tähtis, kui palju sa kaalud või kuidas see välja näeb. Täiuslikkusel pole piire," ütles Neprjajeva. "Aga ma ei usu, et mul midagi viga on."