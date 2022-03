Eesti koondis koguneb MM-valikmängudeks Austriaga praktiliselt parimas koosseisus

"Valik on mõnes mõttes muutunud isegi raskemaks, sest meil on palju häid ja kogenud mängijaid. Aga samas andsime eelmisel aastal Bahreinis ja Riia-turniiril võimaluse noortele ning mitmed kasutasid šansi ära. Nii mängisid end koosseisu näiteks David Mamporia ja Mihkel Lõpp," selgitas 17 mängijat koondisesse kaasanud peatreener Thomas Sivertsson.

Koosseisus on viimasel 16 aastal Eesti aasta parima käsipalluri tiitlid omavahel ära jaganud Mait Patrail , Dener Jaanimaa , Martin Johannson ja Karl Toom. Jaanimaa ja Patrail jooksid viimati Eesti koondise särgis koos platsile 11 kuud tagasi Tallinnas just nimelt Austria vastu. Bregenzis toimuv avamäng saab Patraili jaoks olema sajas koondisemäng.

"Mait ühineb meiega alles Austrias, sest tal on pühapäeval hiline liigamäng Saksamaal. Tema kogemuste ja rolli juures meeskonnas ei näe ma probleemi, et ta Tallinna-treeningud vahele jätab. Pühapäeval selgub ka, kas Alfred Timmo saab vigastusejärgselt Norras platsile joosta ja seeläbi siis ka koondisega ühineda," sõnas Sivertsson.

"Ideaalset olukorda pole üheski rahvuskoondises kunagi. Meilgi on mõnel palluril mänguaeg kahanenud, teistel roll jälle kasvanud. Patrail on uue peatreeneri, mu hea sõbra Ljubomir Vranjesi käe all rohkem platsile saanud, kuid Toomile on mänguaega vähem jagunud," teadis peatreener meie Saksamaal pallivate meeste seisu.