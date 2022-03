Ukraina tennisetäht võistleb kodumaa nimel ja hoolitseb turniiridel noorema õe eest: kui sõda on läbi, saame minna perekonda vaatama

Endine maailma 21. reket Dajana (WTA 103.) ja tema 15-aastane õde Ivanna osalevad koos paarismängus. Eesti aja järgi ööl vastu laupäeva lähevad nad paarismängus vastamisi Rumeenia duo Irina Camelia-Begu ja Moniac Niculescuga.

Venemaa algatatud sõja tõttu ei saa ukrainlannad praegu kodumaale naasta. BBC-le intervjuu andnud Dajana rääkis lähemalt, kuidas nad kodumaalt põgenesid ning kuidas ta tenniseturniiridel nüüd noorema õe eest hoolitseb.

"Ma ei mäleta, et oleksime varem nii kaua aega koos veetnud või reisinud. See on minu jaoks päris suur vastutus praegu," rääkis 21-aastane Dajana. "Annan endast parima. Püüan teha nalja, et ta end hästi tunneks. Ivanna näeb pikk ja suur välja, aga sisemuses ta igatseb väga oma vanemaid."

"Kui hiljuti Lyoni turniiri finaalis kaotasin ja hotelli tagasi läksin, hakkas ta nutma ja rääkis, kuidas tahab minna koju vanemate juurde," meenutas Dajana. "Tundsin end samuti halvasti ja pidin püüdma ta maha rahustama."

Kui Venemaa Ukrainasse sisse tungis, veetsid õed koos vanematega kaks ööd Odessas ühes maa-aluses parklas varjul. Isa otsustas seejärel, et naispere peab võimalikult kiiresti riigist lahkuma. Nii liikusid õed koos emaga mööda Doonau jõge Rumeenia piirini. Ema otsustas siiski, et peab jääma kodumaale abikaasa juurde. Nii reisisid õed koos edasi Prantsusmaale, kus Lyonis ootas ees tenniseturniir.

Dajana sõnul pole neil alati lihtne vanematega sidet hoida, sest internetiühendusega on probleeme ja vanemad veedavad osa ajast maa all varjus. Õnneks on vanemate kodu jäänud seni sõjast puutumata.