FOTO | Tiit Sokuga koos olümpiavõitjaks tulnud korvpallilegend kaitseb Ukrainas kodumaad

Hispaania klubi Badalona Joventuti endine legendaarne mängija Jordi Villacampa jagas sotsiaalmeedias pilti, kus on näha relvastatud Volkovi autos sõitmas. Portaali World Today News teatel viibib Volkov Kiievis, kus ta aitab tänavaid patrullida. Kõnealuse pildi saatis Volkov väidetavalt ise sõpradele, kust see on omakorda ringi hakanud levima. Eurohoopsi andmetel hävines möödunud nädalal Tšernigivi linnas pommitamise käigus Volkovi pere kodu.