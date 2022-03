Närvid kaotanud ja tingimisi võistluskeelu saanud tennisestaar: see oli mu elu kõige hullem hetk

Nüüdseks on Zverev ka meediale juhtunu osas lähemalt selgitusi jaganud. "See on minu jaoks jätkuvalt piinlik. Ei ole meeldiv tunne riietusruumis ringi kõndida," vahendas BBC Zverevi sõnu. "Aga me kõik teeme vigu, olen ka inimene. Garanteerin, et ma ei käitu enam kunagi niimoodi. See oli kindlasti mu elu halvim hetk."