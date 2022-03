53-aastane Saksamaa legend tuli Euroopa meistriks, eestlasele viies koht

Souquet on nüüd võitnud kokku 20 Euroopa meistritiitlit, nendest esimese juba 1989. aastal ning viimati 12 aastat tagasi. Kui eelmisel aastal õnnestus sakslasel mängida EM-i poolfinaalis, siis seekord näitas Saksamaa piljardispordi elav legend milleks ta võimeline on.

“On ekstreemselt harukordne, et üks sportlane võidab ühel ja samal spordialal Euroopa meistritiitli nii täna kui ka 33 aastat tagasi. See on äärmiselt suure pühendumise ja töökuse vili mis kinnitab reeglit, et suure soovi ja pühendumise ning õige suhtumise ja võtetega on kõik võimalik. Kindlasti peab olema sportlasel endal ka kindel siht ja äärmiselt suur tahtmine”, ütles Eesti Piljardiliidu esindaja Kristjan Kuusik peale turniiri.