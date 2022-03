FOTOD | Kahe põhimeheta tegutsenud Selver tunnistas poolfinaalis Tartu selget üleolekut

Bigbanki punktid jagunesid harjumuspäraselt võrdselt: Valentin Kordas 16 (+14), Albert Hurt 15 (+11), Martti Juhkami 15 (+10), Kevin Soo 6 (+6), Mart Naaber 4 (+3), Kert Toobal 3 (+3) ja Alex Saaremaa 3 (+2).



Selveri treeneri Andres Toobali sõnul vigastas Mihkel Varblane hüppeliigest neljapäeval ja Denis Losnikov laupäeval. "Võtame päeva korraga. Loodame, et mehed saavad terveks, ei tahtnud kohe esimeses mängus riskida. Vaatame, mis seis on pühapäeval," lausus Toobal. "Mihkel Nuut oli täna tubli, ta on vaid mõned treeningud sel positsioonil harjutanud. On heas mõttes nahaal, ei põe, kui tema vastu üks äss lüüakse. See annab kogu võistkonnale energiat juurde. Eks Tartu mängis nii palju, kui vaja olid. Kuid viimases geimis oli meil mõni õnnestumine ja oli näha, et nemadki on inimesed. Platsil oli täna arusaadavalt palju arusaamatusi. Kui neid likvideerida, saame paremini vastu."