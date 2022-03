Putini lähim võitluskaaslane jätkab ROKi tähtsa liikmena

Nii on jätkuvalt ROKi auväärsed liikmed kahekordne teivashüppe olümpiavõitja Jelena Isinbajeva ja Šamil Tarpištšev.

On vastuoluline, et kui praegu kannatavad paljud süütud Venemaa sportlased, siis näiteks Vladimir Putiniga tihedat koostööd teinud Isinbajeval on lubatud jätkata oma missiooni ja nautida ROK-i liikmete hüvesid.

ROK-i soomlasest liikme Sari Essayahi hinnangul tuleks ka Venemaa spordi otsustajad rahvusvahelistest alaliitudest välja heita.

"Nüüd on sportlased, treenerid ja koondised [võistlustelt] eemaldatud. Kui mõelda Venemaa dopinguskandaalile, siis juba toona oli tunne, et algul olid sanktsioonid ainult sportlastele ja treeneritele. Aga kui kogu süsteem on seotud millegagi, mis väärib karistamist, nagu dopingu puhul, siis peab saama ka süsteemi karistada," ütles käimises maailmameistriks tulnud Essayah. "Selles mõttes arvan, et nende spordijuhtide puhul kehtib sama mõtteloogika. Et see [sanktsioneerimine] peaks ka neile laienema."

Essayah sõnul on ROKi liikmena jätkav Isinbajeva selles osas hea näide.

Isinbajevat on nimetatud Putini "lähedaseks abiliseks". Näiteks määras president paar aastat tagasi venelanna töögruppi, mis valmistas ette Venemaa põhiseaduse muudatused. Tänu nendele muudatustele võib Putin potentsiaalselt jätkata presidendina ka pärast oma praegust ametiaega. Isinbajeva on ka kauaaegne Venemaa sõjaväe ohvitser.

ROKi liige Dennis Oswald selgitas, miks Isinbajevat pole nende organisatsioonist välja heidetud.

"ROKi liikmed ei esinda oma riiki ega ROKi oma riigis. Meil organisatsioonina on endiselt vaja informatsiooni saamiseks omada kontakte Venemaal," sõnas Oswald.

Šveitslane lisas, et Isinbajeva on selleks tööks sobiv kandidaat, sest ta on Venemaal väga tuntud. "Minu andmetel pole ta kunagi piiri ületanud, mis annaks alust teda ROKist välja visata," lausus Oswald.