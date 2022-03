Otepääl taas poodiumile pääsenud Lägreid: minu suurim fänn on pärit Eestist

Teise koha saavutas norralane Sturla Holm Lägreid (0+0) ning kolmanda koha sakslane Benedikt Doll (0+0). Väga hea tulemuse tegi ka leedukas Vytautas Strolia (0+0), kes tuli kuuendale kohale.

Lägreidi sõnul on tänane teine koht tema jaoks justkui võit. “Otepää on alati olnud minu jaoks hea koht, ka neli aastat tagasi sain oma esimesed medalid siit,” kirjeldas mees.

Ta lisas, et just 2018. aastal Otepääl toimunud juunioride maailmameistrivõistlustel sai alguse ka tema fännikonto sotsiaalmeedias. “Mu suurim fänn on pärit Eestist ning saan talle täna enda stardinumbri koos autogrammiga üle anda,” muigas Lägreid.

Toetava publiku üle oli väga hea meel ka seitsmenda koha saanud Erik Lesseril (0+1). “Pärast kolme aastat, mil publik on olnud suuresti keelatud, on väga äge näha inimesi rajal kaasa elamas,” ütles Lesser ning lisas, et tema rõõmuks lehvitasid mitmed pealtvaatajad ka Saksamaa lipuga.

“Loodan, et laupäeval ja pühapäeval on veel rohkem pealtvaatajaid,” lisas Lesser. Reedel, 11. märtsil on Otepääl kavas naiste 7,5 km sprindivõistlus.