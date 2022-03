Levadia toob Ukrainast tipuründaja ja äärepoolkaitsja

Levadia spordidirektor Tarmo Kink kinnitas Soccernet.ee-le, et meeskonnaga liituvad tipuründaja Oleksi Hobolenko (27) ja äärepoolkaitsja Artjom Štšedrõi (29). "Praegune seis on selline, et meie proovime aidada neid ja nemad loodetavasti meid," lausus Kink.