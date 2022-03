Riigiduuma saadik kodakondsust vahetanud Venemaa sportlasele: kas ta arvab, et nüüd Ukrainas midagi muutub?

"See on topeltmoraal, pärast seda ei peeta teda venelaseks. Ta ei pruugi üldse olla venelane, tal on juudi juured. Kõikidesse välismaa venelastesse suhtutakse karmilt – ja äkki arvab ta, et temaga on kõik korras?” vahendab Žurova sõnu Metaratings.

"Kodakondsuse vahetamine on kahe- või kolmekordne reetmine, sind ikkagi ei armastata. Kas ta arvab, et Norra eest mängides kõik peatub? Kui maletaja arvab, et midagi muutub, siis mina arvan, et mitte," lisas 2006. aasta olümpiavõitja.

Rahvusvaheline maleliit (FIDE) võttis Ukraina sõja puhkemise järel Venemaa ja Valgevene maletajatelt õiguse mängida turniiridel oma riigi lipu all. Lisaks otsustas FIDE, et Venemaal ei toimu 2022. aasta suvel maleolümpiat.

Pärast seda otsustaski suurmeister Jevgeni Romanov kodakondsust vahetada ja kolida hoopis Norra lipu alla. Venelane oli juba kaks viimast aastat elanud Norras.

"Kuigi esindasin Venemaad, polnud mul Venemaa malega midagi pistmist," tunnistas 33-aastane Romanov.

FIDE on algatanud distsiplinaarmenetluse Venemaa suurmeistrite Sergei Karjakini ja Sergei Šipovi suhtes, kes on avalikult öelnud, et toetavad Venemaa "sõjalist erioperatsiooni Ukrainas".