TalTechi leegionär valiti Eesti - Läti liiga veebruari parimaks mängijaks

“Brandon kuulab treenereid, tema isa on treener, nii et korvpallitaust on tal tugev,” lausus Varrak. “Pisut oleme oma mängustiili tema tuleku järel muutnud, mõnede mängijate osa on kasvanud. Põhiolemuselt tegutseme samas suunas, nagu sügisel alustasime."